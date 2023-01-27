Цветочная посевная началась в Петербурге

Комитет по благоустройству начал цветочную посевную Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началась подготовка к лету. Комитет по благоустройству начал цветочную посевную. Сезон всегда начинается в конце января, чтобы уже к середине лета появились первые ростки цветов. Об этом 27 января 2023 года рассказали в Смольном.

- Садовники Комитета по благоустройству начали готовиться к новому цветочному сезону. Автоматизированная линия, кстати, единственная в нашем городе, заполняет торфом маленькие кассеты, помещает в них семена, накрывает специальной смесью и увлажняет. Этот аппарат с помощью троих сотрудников способен высадить за 2-3 часа 50 тысяч семян, - рассказали в комитете.

Специальные кассеты находятся в камере проращивания пять дней до тех пор, пока не покажутся росточки. После их отправляют в теплицу. В итоге первые виолы появятся в нашем городе по расписанию, 23-25 апреля. Остальные цветы в свой черед - с 10 мая по 10 июня.