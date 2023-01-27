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НовостиОбщество27 января 2023 12:41

Партию контрафактных сигарет на 150 миллионов рублей изъяли в Петербурге

Миллион пачек без акцизных марок нашли на складе в Московском районе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Миллион пачек сигарет нашли на складе в Петербурге. Фото: СЗТУ.

Миллион пачек сигарет нашли на складе в Петербурге. Фото: СЗТУ.

Огромную партию контрафактных сигарет изъяли в Петербурге оперативники Северо-Западного таможенного управления. На складе в Московском районе города они нашли больше миллиона пачек.

- Сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили более 1,1 млн пачек сигарет без акцизных марок и иной специальной маркировки, - сообщает пресс-служба управления.

На складе были сигареты как известных марок, так и локальных, в том числе белорусских. По приблизительным оценкам, стоимость партии сигарет на российском рынке составляет около 150 миллионов рублей.

Сейчас все сигареты направлены на экспертизу. За хранение немаркированной продукции владельцам склада грозит уголовная ответственность.