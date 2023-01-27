Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Автобус улетел в кювет под Кингисеппом. Фото: vk.com/kng_kontrol47

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Кингисеппском районе Ленобласти. Днем 27 января в районе поселка Кингисеппский рейсовый ПАЗ вылетел с дороги в кювет и перевернулся набок.

- Перевернулся автобус. Поселок Кингисеппский. Время: 16:09. Четырех человек увезли на скорой помощи, - пишут очевидцы аварии в группе «Дорожный контроль Ленинградская область» ВКонтакте.

В первые минуты после ДТП пассажиры вылезали из автобуса сами. Им также помогали водители остановившихся рядом машин. Людей доставали через боковые окна.

По предварительным данным, в числе пострадавших двое детей. Состояние пассажиров уточняется. На месте аварии работают полиция, спасатели и врачи скорой помощи.

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По данным Следственного комитета, в автобусе было 15 пассажиров. Пострадали двое взрослых и трое детей, которые получили повреждения средней и легкой тяжести. Начата проверка.