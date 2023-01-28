Губернатор Петербурга назвал необходимыми дорожные работы во время снегопадов

Поставленные зимой заплатки поменяют на хорошее покрытие в теплое время года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожники, укладывающие асфальт прямо во время снегопада или дождя, не должны смущать петербуржцев. Подробнее об этом рассказал в ходе прямой линии губернатор Александр Беглов, отвечая на вопросы горожан.

Петербуржцы спросили, зачем в непогоду укладывают свежее асфальтное покрытие. А чиновник заметил, что эта работа на самом деле очень важна и ведется в любое время года.

- Укладку асфальта в зимний период делать нельзя, это правда. А вот аварийный ремонт, чтобы водители не теряли колеса и подвески, необходим. Весной эти заплатки меняют на постоянное покрытие. Но не будем же ждать до весны, чтобы образовались ямы. Надо в срочном порядке их ликвидировать - ездит же и личный, и общественный транспорт, - разъяснил Александр Беглов.

В теплое время дорожники занимаются уже более качественным ремонтом.