Воскресенье в Петербурге будет снежным и скользким

Ожидается усиление ветра и оттепель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заключительный день недели выдастся в Петербурге снежным и скользким. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» накануне воскресенья.

Гололедица с дорог пока никуда не денется, так что стоит внимательнее смотреть под ноги и не торопиться. Небо будет облачным, но с прояснениями, в течение дня стоит ждать снега - пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха составит всего -1...+1 градус, ночью будет до -3...-5 градусов. Атмосферное давление понизится, а вот ветер усилится с 7-12 м/с до крепких 15 м/с, о чем предупреждают и в городском управлении МЧС.

- 29 января в Санкт-Петербурге в начале ночи ожидается ветер порывами до 15 м/с, - гласит сообщение от спасателей.

Как прогнозировал ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в выходной погодой будет заведовать западный атмосферный фронт. Не исключена оттепель.