Массовое ДТП с участием машины ДПС произошло на КАДе в Петербурге

В Петербурге на КАДе произошли массовые ДТП с участием одной машины ДПС. Фото: vk.com/spb_today

В ночь с 28 на 29 января в Петербурге произошло массовое ДТП на нескольких близких друг к другу участках на КАД. Очевидцы публиковали фото и видео со скоростной трассы в городских группах во «Вконтакте» и рассказывали о непростой дорожной ситуации – местами проезжую часть припорошило снегом. Возможно, именно это и стало причиной нескольких аварий. Одно из ДТП произошло с участием машины ДПС, что видно на видеозаписях с места происшествия.

Как правило, в друг друга въезжали попутные машины. Фото: vk.com/spb_today

- Одна из аварий случилась на внешней стороне КАДа, которая идет в сторону Вантового моста. Там «Логан» вошел в машину ГИБДД, когда она оформляла другое ДТП, - поделился один и водителей, проезжавших мимо помятых машин.

Добавим, что о пострадавших в авариях ничего не известно. Полиция пока не комментировала данные аварии. Известно только то, что по факту массового ДТП проводится проверка сотрудниками ГИБДД.