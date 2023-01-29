Погибшего на спецоперации лейтенанта похоронили в Приозерске

В Приозерске простились с погибшим на спецоперации 46-летним лейтенантом. Фото: vk.com/priozerskiy

Погибшего на спецоперации лейтенанта Алексея Железнова похоронили в Приозерске. Траурная церемония прошла в субботу, 28 января. На ней присутствовали не только родные и друзья мужчины, но и сослуживцы, и власти района. Как рассказали в online47.ru со ссылкой на местную администрацию, лейтенанта отпели в кафедральном соборе рождества Пресвятой Богородицы. Сами похороны прошли с военными почестями на Новом кладбище.

Алексею было 46 лет. Всю жизнь он прожил в Приозерске. Фото: vk.com/priozerskiy

- Алексею было 46 лет. Он командовал взводом радиационной химической и биологической разведки. На спецоперации он защищал мирное население ДНР и ЛНР, выполняя воинский долг, - отметили в администрации Приозерска.

Добавим, что Алексей всю жизнь прожил в Приозерске. После окончания школы он отучился в военном училище на специальность «Средства противовоздушной обороны». Родные отзываются о нем, как о добром человеке. Не сообщается, были ли у лейтенанта жена и дети.