Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 7:22

Госпиталь Военно-медицинской академии Петербурга столкнулся с нехваткой донорской крови

Горожан попросили стать донорами
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Госпиталю Военно-медицинской академии в Петербурге потребовались доноры крови

Госпиталю Военно-медицинской академии в Петербурге потребовались доноры крови

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Военно-медицинская академия столкнулась с нехваткой донорской крови. Сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале Педиатрического университета. Кровь необходима госпиталю в срочном порядке. Больше всего требуется кровь с отрицательным резусом.

- Все желающие сдать донорскую кровь могут прийти по адресу: город Санкт-Петербург, Загородный проспект, 47б, станция метро «Пушкинская», - говорится в сообщении.

Вход в помещение, где сдается кровь, находится со стороны Введенского канала. Прием донорской крови происходит только с 9:00 до 12:30 часов.

Напомним, что кровь всегда сдается утром. Перед сдачей крови важно легко позавтракать, за два дня нельзя употреблять алкоголь, а также различные лекарства.