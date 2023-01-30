Госпиталь Военно-медицинской академии Петербурга столкнулся с нехваткой донорской крови

Госпиталю Военно-медицинской академии в Петербурге потребовались доноры крови Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Военно-медицинская академия столкнулась с нехваткой донорской крови. Сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале Педиатрического университета. Кровь необходима госпиталю в срочном порядке. Больше всего требуется кровь с отрицательным резусом.

- Все желающие сдать донорскую кровь могут прийти по адресу: город Санкт-Петербург, Загородный проспект, 47б, станция метро «Пушкинская», - говорится в сообщении.

Вход в помещение, где сдается кровь, находится со стороны Введенского канала. Прием донорской крови происходит только с 9:00 до 12:30 часов.

Напомним, что кровь всегда сдается утром. Перед сдачей крови важно легко позавтракать, за два дня нельзя употреблять алкоголь, а также различные лекарства.