Прокуратура начала проверку после избиения незрячей женщины в Петербурге

Викторию Зырянову (в центре) избили на остановке троллейбуса. Фото: Фото: vk.com/simargl_dogs

Прокуратура Петербурга начала проверку обстоятельств ЧП у парка «Сосновка», где на остановке транспорта избили незрячую женщину-инвалида. На нее с кулаками набросилась мать девочки, которую женщина задела своей тростью.

- Прокуратура Калининского устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 27 января на остановке общественного транспорта, расположенной у дома 39 на Тихорецком проспекте, между матерью несовершеннолетней девочки и местной жительницей, инвалидом по зрению, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что пострадавшей оказалась директор центра по подготовке собак-поводырей Викторию Зырянову, которая, по злой иронии, возвращалась домой после «Урока доброты и толерантности». Его она проводила в школе.

Женщина уверяет, что тростью не размахивала, а несла в руках пакет с собачьим кормом. Ее били со словами «Мою дочь ударила! Слепые должны сидеть дома!». На место была вызвана полиция, а потерпевшую увезли в больницу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.