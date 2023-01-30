Охранники стрип-клуба в Петербурге жестоко избили двух посетителей

На Дыбенко избили посетителей диско-бара. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Охранники петербургского диско-бара, который работает и как стрип-клуб, избили двух посетителей. Одного из которых потом увезли в реанимацию, другой также был госпитализирован. Полицейские уже хотели выезжать за драчливыми секьюрити, но те сам пришли в отделение с повинной.

- 29 января около 02:15 бригадой скорой помощи от заведения на улице Крыленко, с травмой головы, в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию 30-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А через пять минут к врачам обратился 34-летний гость диско-бара. Его увезли в больницу с травмами груд и головы. Сейчас побитые лечатся, а в отношении охранников бара возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Причины конфликта выясняются.