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НовостиПроисшествия30 января 2023 13:01

Мужчину в женском платье задержали в Петербурге по подозрению в краже

Пальто тоже было женским
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Мужчину в женском платье и пальто задержали по подозрению в краже телевизора. Фото: Росгвардия СПб

Мужчину в женском платье и пальто задержали по подозрению в краже телевизора. Фото: Росгвардия СПб

Нетрадиционного подозреваемого задержали в Петербурге сотрудники Росгварди. Им поступила ориентировка о том, что на улице Победы в Московском районе находится человек, причастный к хищению телевизора из общежития.

- Сегодня в 01:30 сотрудники отдела вневедомственной задержали подозреваемого, который был пьян и одет в женское платье и пальто, - сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

«Подарок» гвардейцы отвезли в 33-й отдел полиции. Теперь уже следователи будут выяснять, воровал ли подозреваемый телевизор из общежития на Будапештской улице или нет. Вероятно, мужчине придется рассказать и о своем необычном наряде. По крайней мере подтвердить, что одежда действительно принадлежит ему.