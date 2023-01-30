Двух мужчин задержали за тайное проникновение в подвал медицинского вуза в Петербурге

Двое мужчин тайно пробрались в подвал вуза на Кондратьевском проспекте / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за тайное проникновение в подвал медицинского вуза. Все произошло вечером 29 января 2023 года, когда у университете не было занятий. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Около 21:45 двое неизвестных, сломав навесной замок двери, проникли в подвальное помещение, расположенное на территории высшего учебного заведения на Кондратьевском проспекте. Персонал вуза, заметив подозрительных людей, нажал "тревожную кнопку", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место. В подвале вуза они задержали двух мужчин, у которых с собой были фотоаппараты. Оказалось, что один из задержанных, 22-летний парень, уже ранее попадался при самовольном проникновении на охраняемый объект. Оба доставлены в отделение полиции для разбирательств.