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НовостиПроисшествия30 января 2023 13:11

12 человек погибли в пожарах в Петербурге с начала января

Всего в городе горело и полыхало 646 раз
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
С начала года в Петербурге произошло 646 пожаров.

С начала года в Петербурге произошло 646 пожаров.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском управлении МЧС подвели итоги первого месяца нового года. По состоянию на 30 января в Северной столице произошло 646 пожаров. Жертвами стихии стали 12 человек. Еще 33 – пострадали.

- Как правило, причиной большинства пожаров становится неосторожное обращение с огнем, - отмечают спасатели.

В МЧС предупреждают петербуржцев также об опасности неисправных электроприборов ли замыкания проводки. Жителей города призывают не оставлять при уходе из дома в электросети работающую технику, не перегружать саму сеть. Во избежание пожаров нельзя оставлять в частных домах разожженные печи.

И главное: спички детям – не игрушка. Особое внимание стоит уделить подрастающему поколению. И отобрать у него источники огня.