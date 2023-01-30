12 человек погибли в пожарах в Петербурге с начала января

С начала года в Петербурге произошло 646 пожаров.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В петербургском управлении МЧС подвели итоги первого месяца нового года. По состоянию на 30 января в Северной столице произошло 646 пожаров. Жертвами стихии стали 12 человек. Еще 33 – пострадали.
- Как правило, причиной большинства пожаров становится неосторожное обращение с огнем, - отмечают спасатели.
В МЧС предупреждают петербуржцев также об опасности неисправных электроприборов ли замыкания проводки. Жителей города призывают не оставлять при уходе из дома в электросети работающую технику, не перегружать саму сеть. Во избежание пожаров нельзя оставлять в частных домах разожженные печи.
И главное: спички детям – не игрушка. Особое внимание стоит уделить подрастающему поколению. И отобрать у него источники огня.