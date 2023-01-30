Потолок обрушился на девочку в школе в Старой Руссе

В Старой Руссе по сообщению об обрушении потолка в школе организована проверка / Фото: СК Новгородской области

В городе Старая Русса Новгородской области потолок обрушился на девочку. Инцидент произошел в школе №2, когда ребенок находился в школьной раздевалке. Об этом 30 января 2023 года сообщает Следственный комитет области.

- По предварительным данным, сегодня днем в школе во время перемены в раздевалке на школьницу обвалился подвесной потолок. По предварительной информации, угрозы для жизни девочки нет, - рассказали в комитете.

На место сразу же выехали сотрудники Следственного комитета, чтобы провести проверку. Установлено, что последний раз ремонт в школе проводится в 2022 году.

Следователи осматривают раздевалку, опрашивают руководство школы, преподавателей и других работников учебного заведения. Также они изучают техническую документацию здания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.