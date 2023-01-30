Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 17:02

Первый офсетный контракт на поставку лекарств заключили в Петербурге

Общая сумма контракта составляет 8,7 миллиардов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Первый в истории города офсетный контракт подписан в Петербурге

Первый в истории города офсетный контракт подписан в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый в истории города офсетный контракт подписан в Петербурге. Его заключили Комитет по здравоохранению и АО «Р-Фарм». По условиям договора, предприятие будет поставлять лекарственные препараты, основная часть которых предназначена для лечения онкологических заболеваний.

- Общая сумма контракта составляет 8,7 миллиардов рублей. Срок действия документа – десять лет. Три года из них дается на запуск производства, - говорится в телеграмм-канале вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова.

Он также отметил, что преимуществами офсета для Петербурга станут инвестиции, налоги, высокопроизводительные рабочие места, новые компетенции и экономия бюджетных средств. За семь лет экономия по первому офсету составит 20,6 миллиардов рублей.