Первый офсетный контракт на поставку лекарств заключили в Петербурге

Первый в истории города офсетный контракт подписан в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый в истории города офсетный контракт подписан в Петербурге. Его заключили Комитет по здравоохранению и АО «Р-Фарм». По условиям договора, предприятие будет поставлять лекарственные препараты, основная часть которых предназначена для лечения онкологических заболеваний.

- Общая сумма контракта составляет 8,7 миллиардов рублей. Срок действия документа – десять лет. Три года из них дается на запуск производства, - говорится в телеграмм-канале вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова.

Он также отметил, что преимуществами офсета для Петербурга станут инвестиции, налоги, высокопроизводительные рабочие места, новые компетенции и экономия бюджетных средств. За семь лет экономия по первому офсету составит 20,6 миллиардов рублей.