Школу на 825 мест и детский сад для 220 малышей построят в Петергофе

Учреждения возведут на Ульяновской улице Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые школа и детский сад появятся в Петергофе. Площадь учреждений будет увеличена по сравнению с изначальным проектом. Решение об этом принято на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

- Новые детские сады и школы строятся с бассейнами и спортивными залами. Это требует увеличения параметров застройки, - подчеркнул глава города, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Площадь детского сада составит 6900 квадратных метров, а школы – 25 тысяч квадратных метров. Оба учреждения будут построены на Ульяновской улице. Дошкольное учреждение сможет принять 220 малышей. А в новой школе будут учиться 825 учеников.