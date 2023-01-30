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НовостиОбщество30 января 2023 17:30

Школу на 825 мест и детский сад для 220 малышей построят в Петергофе

Учреждения возведут на Ульяновской улице
Анастасия НУРАДИЛОВА
Учреждения возведут на Ульяновской улице

Учреждения возведут на Ульяновской улице

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые школа и детский сад появятся в Петергофе. Площадь учреждений будет увеличена по сравнению с изначальным проектом. Решение об этом принято на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

- Новые детские сады и школы строятся с бассейнами и спортивными залами. Это требует увеличения параметров застройки, - подчеркнул глава города, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Площадь детского сада составит 6900 квадратных метров, а школы – 25 тысяч квадратных метров. Оба учреждения будут построены на Ульяновской улице. Дошкольное учреждение сможет принять 220 малышей. А в новой школе будут учиться 825 учеников.