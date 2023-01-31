Расходы бюджета Петербурга достигли исторического максимума в 2022 году

Расходы городского бюджета достигли исторического максимума Фото: Олег ЗОЛОТО

Расходы городского бюджета достигли исторического максимума в прошлом году. Они составили 1 триллион 43 миллиарда рублей. Доходы при этом увеличились до 1 триллиона 123 миллиардов.

- Эффективная работа финансово-закупочного блока позволила не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить расходы на развитие города и поддержку ключевых отраслей, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На рабочем совещании с членами городского правительства глава города подвел финансовые итоги года. Была отмечена положительная тенденция в сфере госзакупок. Более 70 процентов от всех заказов выполнили петербургские предприятия. Кроме этого, объем закупок для государственных нужд в прошлом году вырос на 43 процента.