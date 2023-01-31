Мощный пожар произошел на крыше жилого дома на Большом проспекте Петроградской стороны

На Большом проспекте полыхала крыша жилого дома. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел утром вторника в Петроградском районе Петербурга. В доме на Большом проспекте загорелась крыша. Огонь моментально охватил деревянные конструкции. На место ЧП примчались шесть машин МЧС.

- 31 января в 04:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Большой проспект, дом 28. В жилом здании происходило горение на кровле. В 05:15 ранг пожара повышен до номера 1БИС, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На борьбу с огнем были брошены 27 спасателей. Через час с лишним им удалось локализовать пламя. В 6:30 повышенный номер был снят.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Местные жители сообщают, что движение по Большому проспекту частично перекрыто. Данные о пострадавших не поступали.