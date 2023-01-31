Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Санкт-Петербурге. Об этом в ведомстве сообщили 31 января 2023 года. Сама трагедия случилась 27 января на строительной площадке нового жилого комплекса в Шушарах. Мужчина упал с высоты и разбился.

- 27 января рабочий упал вниз с высоты 9-го этажа во время производства работ по заливке бетона на одном из корпусов строящегося жилого комплекса в поселке Шушары, в результате чего скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - сообщили в комитете.

Следователи проводят различные мероприятия для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Также возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.