До поворота на весну Петербургу осталась одна неделя

Еще немного потерпеть, и придет весна. В теории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна уже близко. Несмотря на то, что на календаре еще 31 января, а впереди месяц официальной зимы, до начала условного поворота на весну в Петербурге осталась лишь неделя. О том, что скоро начнется повышение средней температуры, хотя и только по нормативам, рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- 30 января норма температуры воздуха в Петербурге достигла своей минимальной отметки в -5,6 градусов. Это самое низкое в году значение нормы для города. Уже с 7 февраля норма температуры воздуха начнет постепенно повышаться, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

При этом за последние 30 лет в Северной столице заметно потеплело. Если по старым нормативам нижней точкой была отметка -8,3 градуса (в среднем), то новой нормой считается -5,6. То есть норматив поднялся на 2,7 градуса.

Что же касается прогноза на начало февраля, то до выходных в Петербурге будет слабый морозец до -4 градусов и с со снегом. В субботу и воскресенье похолодает до -5…-9.