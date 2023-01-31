Сквер имени Расула Гамзатова появился в Петербурге

Безымянный сквер в Калининском районе получит наименование в честь Расула Гамзатова Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге появился сквер имени выдающегося поэта Расула Гамзатова. Такое имя получил безымянный сквер в Калининском районе, который находится а улице Руставели восточнее пересечения с проспектом Луначарского. Об этом 31 января 2023 года сообщили в Смольном.

- Сквер назван в честь выдающегося аварского поэта Расула Гамзатовича Гамзатова, почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета, Героя Социалистического Труда, - рассказали в городской администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Отметим, что наименование скверу было присвоено с учетом топонимической тематики северной части Калининского района, связанной с темой культуры.