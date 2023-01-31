Перепады температуры в 20 градусов происходили в Петербурге в январе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Январь 2023 года Санкт-Петербурге выдался нестабильным. На протяжении всего месяца погода постоянно "радовала" горожан температурными качелями. Небольшие заморозки быстро превращались в оттепель и обратно. В целом разброс температур оказался чуть более 20 градусов, от минус 17,3 до плюс 5 градусов. Об этом 31 января рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Январь 2023 года в Северной столице стал теплее нормы на 2,4–2,5 градуса, и занял 4 место среди самых теплых в нынешнем столетии, - отметил синоптик.

Что касается осадков, то месяц даже превысил норму. Несмотря на практически полное отсутствие снежного покрова, осадков выпало немного больше месячной нормы – 49 мм или 106 процентов от положенного по климату.