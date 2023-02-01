Депутаты ЗакСа поддержали запрет на продажу газовых зажигалок детям в Петербурге

Депутаты одобрили запрет продажи зажигалок детям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты одобрили в первом чтении законопроект, в котором прописан запрет на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и баллончиков. Причиной ограничительных мер стала не пожарная безопасность, а борьба со сниффингом - видом токсикомании.

- Сниффинг приводит не только к серьезным проблемам со здоровьем, но, зачастую, и к смерти подростков, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

По данным авторов инициативы, за последние несколько лет от сниффинга в России умерли 11 подростков. В документе прописана и ответственность для нарушителей. Частных лиц будут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, а организации, магазины например, - до 300 тысяч.

Некоторые депутаты опасаются, что это приведет к исчезновению зажигалок из продажи. Зачем рисковать получением огромного штрафа ради копеечного товара.

Перед окончательным утверждением, закон еще должен пройти два чтение. За это время норму могут изменить.