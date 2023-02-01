Ученые из Петербурга создали приложение для общения с глухими людьми

Системой будут пользоваться врачи для беседы с пациентами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Петербурга создали интеллектуальное приложение для общения с глухими людьми. Системой будут пользоваться врачи для беседы с пациентами. Программа может распознавать жестовый язык людей и переводить его в текст.

- Разработка ученых Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН поспособствует повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Ученые обучили нейросеть. Для этого они создали уникальную базу данных жестов – 85 жестовых высказывания, записанных дикторами в пяти вариантах. Все эти высказывания – про здоровье и медицину. Ранее глухим пациентам приходилось брать на прием переводчика, хотя специалистов в этой сфере хватало не всем.