Зал с горкой отреставрировали в Александровском дворце Царского Села

Зал с горкой открыли после реставрации в Александровском дворце Царского Села / Фото: Царское Село

В Царском Селе Санкт-Петербурга завершилась реставрация Зала с горкой в Александровском дворце. Теперь посетители впервые за 80 лет смогут увидеть зал каким от был до начала Великой Отечественной войны. Со 2 февраля отреставрированный зал войдет в экскурсионный маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- Для нас открытие Зала с горкой – продолжение грандиозной реставрационной эпопеи Александровского дворца. Радостно, что в воссоздании отделки этого необычного интерьера приняли участие меценаты. Напомню, что на средства фонда «Транссоюз» реставрировались Агатовые комнаты, воссоздавались лазуритовые порталы Лионского зала Екатерининского дворца, – рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Зал получил свое название благодаря своему главному элементу - горке. Ее установили во дворце по повелению Николая I и императрицы Александры Федоровны. Горку привезли из Аничкова дворца. Ее императорским детям подарила бабушка - императрица Мария Федоровна. Дети катались с горки на ковриках.