Небольшой снег и до -6 градусов прогнозируют в Ленобласти 2 февраля

В Ленобласти пройдет небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 2 февраля. Круглосуточно в большинстве районов будет идти небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер восточных направлений подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от одного до шести градусов со знаком минус. На дорогах образуется снежный накат и гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют в четверг в Петербурге. Пройдет небольшой и умеренный снег. Скорость ветра достигнет семи метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет от -1 до -3 градусов. Ожидается повышение атмосферного давления.