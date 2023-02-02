Картины художницы Елены Осиповой изъяли с выставки в Петербурге

Из офиса петербургского "Яблока" изъяли картины. Фото: t.me/spb_yabloko

Около двух десятков картин оппозиционно художницы Елены Осиповой изъяли с выставки, которая проходила в офисе петербургского отделения партии «Яблоко». Днем 1 февраля офис был оцеплен полицией. По официальной версии из-за анонимного сообщения о минировании. За день до этого в отделении «Яблока» открылась выставка картин Осиповой и прошел вечер писем политзаключенным.

- Полицейские со служебной собакой не обнаружили взрывоопасных предметов, однако изъяли художественные работы Осиповой, в том числе, написанные несколько лет назад, - сообщается в телеграм-канале петербургского «Яблока».

Всего из офиса на Шпалерной увезли 19 картин художницы. В протоколе изъятия указано, что произведения «возможно содержат заведомо ложную информацию, об использовании Вооруженных сил РФ».