Сбой произошел в системе оплаты стоянки на платных парковках Петербурга

Зона платной парковки стала бесплатной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Платные стоянки Петербурге временно стали бесплатными. 2 февраля произошел сбой в системе оплаты, поэтому водители могут вспомнить прошлое и припарковать машину в центре города безвозмездно, то есть даром.

- В связи с проведением технических работ зафиксированы сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки. Штрафы за неоплату парковочной сессии в период работ 2 февраля начисляться не будут, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.

Если у водителей остались вопросы, им советуют звонить на горячую линию центра: 417-50-00.

Напомним, что со вчерашнего дня в Петербурге начал работать пеший спецотряд парковщиков, который борется с закрытыми номерами машин в зоне платной парковки. Инспекторы будут снимать бумажки и прочие предметы, которыми водители закрывают часть номера, чтобы не получить штраф за неоплату парковки и стоят на ней бесплатно.