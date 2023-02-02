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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 8:40

Пенсионерка упала на гололеде и умерла в Петербурге

На фоне стресса у женщины отказало сердце
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербурженка поскользнулась на гололеде и умерла

Петербурженка поскользнулась на гололеде и умерла

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка поскользнулась на гололеде, сломала бедренную кость и скончалась. Правда, умерла она не от падения, а от стресса, пережитого из-за травмы. У женщины оказалось слабое сердце, которое не выдержало переживаний. Об этом 2 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 28 января 65-летняя пенсионерка поскользнулась на гололеде возле дома 108 на Выборгском шоссе и упала. При падении пожилая женщина получила закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости, - рассказал источник.

Пострадавшую женщину с места происшествия госпитализировали в Елизаветинскую больницу. В больнице на фоне стресса у пенсионерки развился острый коронарный синдром, от которого она вечером 1 февраля умерла.