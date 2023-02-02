Автоэксперт сомневается в эффективности борьбы с закрытыми номерами на платных стоянках в Петербурге

Рейды по платной парковке могут привести к конфликтам и судам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 февраля в Петербурге начались рейды по зоне платной парковки. Спецотряд инспекторов ищет машины с закрытыми номерами и снимает всяческие бумажки, медицинские маски и прочее, что мешает увидеть цифры. Водители так пытаются избежать штрафа за неоплату парковки. А эксперты уже предрекают не только увеличение числа конфликтов, но и сомневаются в эффективности борьбы с нарушителями.

- Ситуация с юридической точки не совсем однозначная. Нарушением является управление транспортным средством с нечитаемым знаком, а не его парковка. Сама вещь, которой закрыт номер, является собственностью автовладельца. И инспекторы в общем-то не имеют права ее трогать. Тут уже, возможно, придется идти в суд и доказывать свои права, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда 92,0 FM автоэксперт Дмитрий Попов.

С другой стороны, эксперт не оправдывает хитрых автолюбителей, закрывающих номер своей машины. Так или иначе, но бороться с нарушением надо, вопрос в способах.

Напомним, что штраф за неоплаченную парковку составляет три тысячи рублей. Стоимость парковки для легковой машины – сто рублей в час.