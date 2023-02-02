Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал снежную и холодную погоду в течение недели

Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал снежную и холодную неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришла зимняя погода. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что еще неделю в Северной столице будет идти снег, а температура воздуха понижаться. Так, до 9 февраля 2023 года точно будет морозно.

- Хотя циклон и малоактивный, но снег, в основном небольшой, постоянно будет идти над нашими районами. Еще неделю снег будет накапливаться, так как погода зимняя, а преобладающая температура воздуха от нуля и минус 5 градусов, понижается до минус 5-10 градусов, - рассказал Колесов.

Сейчас в Петербурге впервые за долгое время установился снежный покров. Высота его 9-13 сантиметров, на Карельском перешейке 20-30 сантиметров, а на востоке Ленинградской области местами даже выше 50 сантиметров.