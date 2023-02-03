Более 50 новых пешеходных переходов обустроят в 15 районах Петербурга

В Петербурге обустроят 52 новых нерегулируемых пешеходных перехода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге комитет по транспорту утвердил адресную программу, по которой в 2023 году будут обустраивать новые пешеходные переходы. В планах разместить 52 новых пешеходных перехода в 15 районах города. Это места, где наиболее часто люди пытаются перейти дорогу. Об этом в комитете сообщили 3 февраля.

- На переходах установят дорожные знаки и нанесут разметку «зебра». На некоторых адресах появятся искусственные неровности и светофоры, привлекающие внимание водителей при их приближении к пешеходным переходам, - рассказали в комитете.

Так, например, переход появится напротив дом 5 на Аптекарском переулке в Петроградском районе, два разместятся на улице Костюшко - у дома 22 и дома 13 в Московском районе, в Калининском районе напротив дома 25-50 по улице Замшина и на Кушелевской дороге дом 7/1. Полный список адресной программы можно посмотреть по ссылке.

Работы по обустройству пешеходных переходов запланированы на период с середины апреля до начала октября.