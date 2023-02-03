Билетов на 1 млрд рублей продано по Пушкинской карте в Петербурге за год

За 2022 год в Петербурге по Пушкинской карте продано билетов на сумму более 1 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пушкинская карта становится все популярнее в Санкт-Петербурге. Только за 2022 году в городе было продано билетов на сумму более 1 миллиарда рублей. Это билеты в театры, на выставки, концерты, музеи, кинотеатры и многие другие культурные учреждения. Сейчас к программе в Петербурге подключены более 270 учреждений. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в Смольном.

- Проект показал свою успешность и востребованность. Пушкинская карта пользуется большой популярностью у молодежи города. На сегодняшний день ее оформили более 260 тысяч петербуржцев в возрасте от 14 до 22 лет, - отметил губернатор Александр Беглов.

Программа начала действовать в Петербурге с 1 сентября 2021 года. В тех пор было продано более 480 тысяч билетов. В лидерах посещения Эрмитаж, Исаакиевский собор, "Манеж", театр "Балтийский дом", Петергоф и многие другие.

Напомним, чт с 2022 года номинал Пушкинский карты составляет 5 тысяч рублей.