Мужчина четыре года насиловал маленькую падчерицу в Петербурге

Петербуржец несколько лет насиловал падчерицу на Петроградке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который на протяжении четырех лет насиловал свою падчерицу. Жертва - девочка, которой на данный момент 14 лет - много лет молчала о том, что с ней происходит, но после последнего раза рассказала обо всем психиатру. Об этом 3 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 2 февраля во время беседы у психиатра, 14-летняя девочка призналась, что много лет была жертвой сексуального насилия со стороны отчима. Она рассказала, что с 2014 по 2018 годы в квартире на улице Кропоткина мужчина совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В 2014 году девочке было всего восемь лет, - рассказал источник.

По всей видимости, на данный момент девочка с отчимом уже не живет, так как она рассказала, что 31 января 2022 года она пришла к нему в гости, где он в очередной раз ее изнасиловал.

33-летний мужчина уже задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.