Световой день увеличился в Петербурге на 2 часа

Колесов сообщил об увеличении светового дня в Петербурге на два часа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начинает увеличиваться продолжительность дня. Постепенно световой день становится все длиннее, а к лету в город и вовсе вернутся белые ночи. Но об этом пока говорить рано. Так, к 3 февраля 2023 года продолжительность светового дня, по сравнению с концом декабря, увеличилась на два часа. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Зима продолжается, а вот день становится все длиннее. Давайте сравним его с 22 декабря. Тогда продолжительность дня была 5 часов 52 минуты, а сегодня уже 8 часов и 6 минут. Даже при плотной облачности и снеге освещения больше, так как солнце поднимается все выше, - отметил синоптик.

Так, если чуть более месяца назад сумерки начинались уже к 16 часам, то сейчас после 18 часов. Александр Колесов подчеркнул, что через пару недель высота солнца начнет влиять на дневную температуру воздуха.