Два ведущих инженера «Водоканала Санкт-Петербурга» задержаны по делу о взятках

Двух инженеров "Водоканала" задержали по делу о взятках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два ведущих инженера петербургского «Водоканала» задержаны по подозрению в получении взяток. Дело о взяточничестве ведет Главное следственное управление СК России по Петербургу. В ведомстве считают, что работники «Водоканала» получили 400 тысяч рублей от нескольких коммерческих структур.

- По версии следствия, старший специалист в ноябре 2022 года получил взятку в сумме 200 тысяч рублей за не выявление нарушений при монтаже узла учета на водопроводном вводе здания на Ново-Александровской улице., - сообщает пресс-служба Следкома.

В ходе расследования оказалось, что эпизод был не единственный. По версии следствия, подозреваемый привлек к незаконной деятельности подчиненных. Через одного из них в июле 2021 года было получено еще 200 тысяч за то, что инспекторы «не заметили» перерасход воды у одной из организаций.