Мошенники обманули профессора петербургского вуза на 4,2 млн рублей

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают мошенников, выманивших у пенсионера более 4 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стал профессор одного из вузов. Аферисты обманули 78-летнего доктора психологических наук убедив, что ему звонят из ФСБ. В итоге мужчина лишился суммы свыше 4 миллионов рублей. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 2 февраля в 12:20 в полицию Выборгского района обратился декан факультета ВУЗа с заявлением о том, что 20 января ему позвонил неизвестный и под предлогом сохранения его денежных средств от мошеннических действий, предложил осуществить перевод на безопасный счет, - рассказали в полиции.

Профессор в обман мошенников поверил и перевел на указанный ими счет почти 4,3 миллиона рублей. Лишь спустя время он понял, что его "развели".

Полиция возбудила уголовное дело. Мошенников разыскивают.