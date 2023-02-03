Суд арестовал ведущего инженера «Водоканала Санкт-Петербурга» по делу о взятках Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге выбрал меру пресечения одному из ведущих инженеров «Водоканала», подозреваемому в получении взятки. Напомним, по версии следствия, два работника предприятия получили деньги от нескольких коммерческих компаний. За это специалисты закрывали глаза на нарушения при монтаже узла учета в новом здании.

- 2 февраля сотруднику «Водоканала» предъявлено обвинение. Он просил домашний арест и отказывался признать свою вину. Мужчина арестован на два месяца – до 2 апреля, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, за первый эпизод нарушители получили 200 тысяч рублей от коммерческой компании. Но, по версии следствия, это не единственный раз, когда сотрудники нарушили закон. Следователи считают, что еще 200 тысяч рублей специалисты получили за то, что «не заметили» перерасход воды у одной из организаций.