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НовостиОбщество3 февраля 2023 22:11

Снег и до -7 градусов прогнозируют в Ленобласти 4 февраля

Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду

Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 4 февраля. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер разных направлений подует со скоростью от 4 до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -11 градусов, а днем будет от -2 до -7 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в Петербурге 4 февраля. В Северной столице ожидается небольшой снег. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 4 до 6 градусов со знаком минус, а днем будет от -2 до -4 градусов. Будет повышаться атмосферное давление.