Педофила задержали за развращение 9-летнего мальчика из Петербурга

Москвич задержан за развращение петербургского мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга стал жертвой педофила. Мужчина познакомился с ребенком через мессенджер и писал ребенку всяческие непристойные вещи. Об этом узнал отец школьника и обратился в полицию. Об этом 4 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию обратился отец мальчика и рассказал, что в период с 22 августа по 1 сентября 2022 года неустановленный преступник в ходе переписки в мессенджере совершал в отношении его сына 2013 года рождения насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого нашли в Москве. 3 февраля в квартире на проспекте Андропова оперативники задержали 24-летнего неработающего местного жителя.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за насильственные действия над 12-летним мальчиком.