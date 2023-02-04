Следственный комитет возбудил уголовное дело на работника церковной лавки за жестокое убийство жены священника в Петербурге

В Санкт-Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве молодой женщины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину, который жестоко убил жену священника в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в парадной одного из домов на Коломенской улице 3 февраля 2023 года. 27-летний мужчина, который работал в церковной лавке в храме, где служил муж убитой, напал на женщину и дважды ударил ее ножом.

- Обвиняемый 3 февраля в подъезде одного из домов по Коломенской улице с целью убийства нанес 2 удара ножом 35-летней женщине, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в следственном комитете.

В тот же день оперативники задержали подозреваемого на проспекте Обуховской Обороны. Во время допроса он во всем признался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу.

Известно, что муж убитой женщины священник церкви Святой Троицы "Кулич и Пасха". Расследование продолжается.