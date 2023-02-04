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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 10:48

Следственный комитет начал проверку после пожара с двумя погибшими в бараке в Шлиссельбурге

В огне погибли 74-летняя пенсионерка и 45-летний мужчина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Кировском районе проводится проверка по факту обнаружения на месте пожара двух тел мужчины и женщины

В Кировском районе проводится проверка по факту обнаружения на месте пожара двух тел мужчины и женщины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области начал проверку после смертельного пожара в городе Шлиссельбург. 3 февраля 2023 года на улице Жука в бараке, где были обустроены квартиры, произошло возгорание. Огонь быстро охватил деревянную постройку. Погибли два человека.

_ После тушения возгорания обнаружены тела 45-летнего мужчины и 74-летней женщины со следами термических повреждений, - рассказали в комитете.

Место пожара осмотрели сотрудники следственного отдела по городу Кировск и следственно-оперативной группы. В сгоревшей квартире были обнаружены пустые бутылки от алкогольной продукции.

По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.