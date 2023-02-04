Полицейским и дружинникам в Петербурге увеличили размер премий

Сотрудникам Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и народным дружинникам увеличены количество и размер премий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудникам полиции и народным дружинникам увеличили количество и размер премий. Постановление уже подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 4 февраля 2023 года в Смольном.

- Общее финансирование на выплату премий в 2023 году составит почти 18,3 миллионов рублей, - рассказали в городской администрации.

Так, лучшим участковым полиции, лучшим инспекторам по делам несовершеннолетних и лучшим дружинникам повысили размер премии до 35 тысяч рублей. В каждой категории премии могут быть удостоены по 30 человек. До 500 полицейских получат по 25 тысяч рублей за отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка. И до 110 полицейских получат по 24 тысячи рублей за активное участие в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге.