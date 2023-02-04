Заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

В Санкт-Петербурге задержан первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области, подозреваемый в получении взятки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержан первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области. Высокопоставленный чиновник подозревается в получении взятки. Если быть точнее, его и гендиректора одной фирмы, который передавал ему деньги, взяли с поличным. Об этом 4 февраля 2023 года рассказали в главном Следственном комитете Северной столицы.

- Подозреваемый 4 февраля около одного из домов по улице Маршала Блюхера получил от генерального директора одной из коммерческих структур взятку в сумме 500 тысяч рублей за способствование в заключении государственных контрактов, а также общее покровительство, - рассказали в комитете.

После неудачной попытки передачи денег, обоих сразу же задержали сотрудники полиции и ФСБ. По факту возбуждено уголовное дело.