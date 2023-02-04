Полиция показала видео задержания зампредседателя комитета по строительству Ленобласти

За данное вознаграждение задержанный обещал заключение контрактов на строительство ряда объектов в Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга показала видео задержания крупного чиновника Ленинградской области и генерального директора одной коммерческой компании. Мужчины попались в момент передачи взятки. Так, получал "подать" в размере 500 тысяч рублей первый заместитель председателя комитета по строительству 47-го региона.

- 4 февраля у дома 9 по проспекту Маршала Блюхера сотрудниками уголовного розыска вместе с сотрудника ФСБ и Следственного комитета по подозрению в получении взятки от руководителя одной из коммерческих структур в сфере строительства, задержан чиновник. За данное вознаграждение задержанный обещал заключение контрактов на строительство ряда объектов в Ленобласти, - рассказали в полиции.

По данным следственного комитета на данный момент задержаны оба. Возбуждено уголовное дело.