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НовостиЗдоровье4 февраля 2023 17:16

Более 161,7 тысяч онкобольных состоят на учете в Петербурге

Больше всего онкобольных - женщин с раком молочной железы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 161,7 тысяч онкобольных состоят на учете в Петербурге

Более 161,7 тысяч онкобольных состоят на учете в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на данный момент на учете состоят более 161,7 тысяч онкологических больных. Об этом 4 февраля 2023 года сообщили в комитете по здравоохранению города. Наибольшее количество больных наблюдается по поводу рака молочной железы – 37 тысяч.

- В связи с раком кожи в городе наблюдаются 14,1 тысяч человек, рака предстательной железы – 13,7 тысяч пациентов, рака ободочной кишки – 13,6 тысяч пациентов, рака тела матки – 11,7 тысяч пациентов, - сообщили в комитете.

Специалисты отмечают, что в онкологии очень важна вторичная профилактика - скрининг на бессимптомные формы рака, который предназначен для раннего выявления онкологических заболеваний.