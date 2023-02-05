Без снега и с небольшим морозцем: погода в Петербурге на воскресенье, 5 февраля 2023

Без снега и с небольшим морозцем: погода на воскресенье в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Слабоморозная погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступившее воскресенье. Если верить прогнозам синоптиков, то снега сегодня быть не должно. Зато будет очень скользко из-за гололеда. Да еще давление окажется выше нормы.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северо-восточного края антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В городе температура составит -2...-4 градуса, по Ленинградской области кое-где подморозит до -7. Ветер юго-западный умеренный, скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, несмотря на понижение в течение суток, составит 769 мм ртутного столба, что выше нормы.

На начало следующей недели прогноз обещает небольшой снег и слабый минус.