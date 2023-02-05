Редкая бородатая сова сутки сидит на дереве во дворах на севере Петербурга

Бородатую неясыть заметили на севере Петербурга. Фото: vk.com/bird_spb

Петербургские поклонники саги про Гарри Поттера в восторге. В Приморском районе на дереве уже сутки сидит сова, будто из истории про юного волшебника. Увидеть ее успели почти все жители проспекта Королева, а также фотограф Антон Кубышкин.

- Бородатая неясыть. Красная Книга Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - поделился снимками фотограф в группе «Птицы СПб и России» ВКонтакте.

По словам Антона, он приехал на съемку уже вечером, поэтому боялся, что в сумерках сову будет плохо видно. Но кадры в итоге получились отличными.

Напомним, что в книге и фильмах про Гари Поттера совы являются почтальонами и приносят письма ученикам школы чародейства Хогвартс.