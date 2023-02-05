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НовостиОбщество5 февраля 2023 7:14

Петербуржец получил 10 суток ареста за матерную брань у крейсера «Аврора»

Сам мужчина уверял, что ругается очень редко
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мат у "Авроры" обошелся мужчине в 10 суток ареста.

Мат у "Авроры" обошелся мужчине в 10 суток ареста.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мат у крейсера «Аврора» обошелся молодому мужчине в десять суток административного ареста. Такое решение накануне вынес Петроградский районный суд Петербурга. Сам подсудимый за решетку явно не хотел и уверял судью, что ругается очень мало.

- Фигурант вину не признал, сообщил, что он мало сквернословит, в ноябре 2022 вернулся из армии, хочет устроиться бортпроводником, но нигде набора нет, поэтому неделю поработал официантом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но суд все же поверил полицейским. Тем более, что в протоколе указано: нарушитель общественного порядка отказался подчиняться стражам порядка и продолжал сквернословить. Судью не разжалобили и слова о пожилой матери, которой подсудимый помогает. Мужчина так и не смог вспомнить, сколько лет его матушке.