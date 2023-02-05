Рецидивист из Челябинска обманул петербургскую пенсионерку на 200 тысяч рублей

В Петербурге поймали курьера мошенников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские поймали мужчину, который, как полагает следствие, работал курьером у телефонных мошенников. Те выманили 200 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки под предлогом ДТП, в которое якобы попала родственница пожилой женщины.

- 4 ноября в полицию Московского района обратилась пенсионерка с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился юристом и сообщил, что ее племянница якобы попала в ДТП и для урегулирования вопроса необходимо передать деньги курьеру, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На поиск подозреваемых ушло три месяца. Но ровно 4 февраля в 15:00 у дома 20 по Киевской улице был задержан 31-летний житель Челябинской области. Известно, что мужчина нигде не работает и уже неоднократно был судим. Сейчас он проходит по очередному делу, на этот раз о мошенничестве.